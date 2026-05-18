На «Розе Хутор» пройдет Международный фестиваль искусств для молодежи

Ведомости

С 1 июня по 31 августа на федеральной территории «Сириус» и курорте «Роза Хутор» впервые пройдет Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус – Роза Хутор». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Организаторы называют фестиваль новой площадкой для культурного обмена и международного молодежного сотрудничества. Главной темой мероприятия станет национальная культура России и дружественных стран, представленная через музыку, танец, театр, ремесла и архитектуру.

Фестиваль откроется 1 июня, в Международный день защиты детей, концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра. Музыканты оркестра также станут наставниками для юных исполнителей из российских регионов в рамках шестой «Симфонической академии» – совместного проекта фонда «Талант и успех» и Московской филармонии.

Концерты, мастер-классы и просветительские мероприятия пройдут не только в концертном центре «Сириус», но и в комплексе «Роза Холл», этнопарке «Моя Россия» и на площади «Роза Хутор».

В программе фестиваля заявлены выступления солистов Санкт-Петербургского Дома музыки, коллективов из Казахстана и Бразилии, Академии танца «Сангит Натак» из Индии, а также Российского национального и Уральского молодежных симфонических оркестров.

В фестивале также примут участие коллективы «Астана опера» и «Астана балет». Организаторы называют проект первой совместной публичной сценой партнерства России и Казахстана, где молодые артисты выступают как соавторы.

Помимо концертной программы, фестиваль включит образовательные и экологические проекты, мастер-классы ГИТИСа, ярмарки ремесел, лекции и кинопоказы. Также впервые будет запущена интенсивная программа по культурной публицистике совместно с Санкт-Петербургской консерваторией им. Римского-Корсакова и Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы.

В экспертный совет фестиваля вошли Валерий Гергиев, Светлана Захарова, Сергей Ролдугин и другие деятели культуры.

