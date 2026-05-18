Роскачество: стандарт Muslim Friendly для клиник и отелей является добровольным
Стандарт Muslim Friendly для гостиниц и медицинских учреждений носит исключительно добровольный характер и не будет вводиться повсеместно. Об этом заявила пресс-служба Росскачества.
В ведомстве подчеркнули, что система Muslim Friendly действует во многих странах мира как сервисный стандарт гостеприимства, основанный на требованиях к питанию, гигиене, приватности и распорядку дня, которые важны для гостей и пациентов-мусульман.
Стандарт разрабатывается исключительно «под конкретный запрос рынка» и должен помочь российским клиникам и гостиницам привлекать иностранных клиентов.
В пресс-службе напомнили, что ранее уже были утверждены стандарты China Friendly и India Friendly, направленные на создание комфортных условий для туристов и пациентов из Китая и Индии. «Исламское направление – не исключение, а один из равноправных элементов общей стратегии повышения конкурентоспособности российского гостеприимства на глобальном рынке», – говорится в сообщении.
В Роскачестве подчеркнули, что никакого принудительного внедрения конфессиональных стандартов не планируется.
«Любая сертификация в этой сфере является сугубо добровольной и внедряется только теми организациями и предпринимателями, кто видит в ней коммерческий смысл для привлечения дополнительного потока клиентов», – заявили в организации.
Там также отметили, что прохождение сертификации не меняет формат работы клиники или гостиницы, а лишь подтверждает готовность учитывать религиозные особенности гостей по их запросу.