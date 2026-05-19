БПЛА влетел в промышленный объект в Ярославской области
Ярославская область подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Большая часть БПЛА были сбиты, но есть попадание в промышленный объект. Спецслужбы тушат пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Обошлось без пострадавших.
В Ярославле отменено перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение на выезде из Ярославля в сторону столицы восстановлено.
В аэропорту Ярославля («Туношна») продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов.