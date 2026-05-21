В Белгороде вынесли приговоры за хищения при строительстве оборонительных сооружений
В Белгороде суд вынес первые приговоры по делу о хищениях бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Свердловский районный суд Белгорода признал виновными в растрате Вячеслава Автономова, Дениса Корнилова, Ивана Новикова и Сергея Петрякова. Их уголовные дела рассматривались в особом порядке после признания вины.
Петряков получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 13 млн руб. Корнилову назначили пять лет колонии и штраф в 41 млн руб. Новиков и Автономов получили четыре с половиной и четыре года колонии соответственно, каждому был назначен штраф в 800 000 руб.
Как следует из картотеки дел, Белгородский областной суд рассмотрел апелляции по всем четырем делам и оставил приговоры без изменений, отклонив жалобы защиты на суровость наказаний.
По данным «Коммерсанта», все осужденные также являются ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ, которая добилась взыскания почти 1 млрд руб. с участников строительства оборонительных сооружений.
В августе 2025 г. сотрудники МВД задержали должностных лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Фигуранты обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено в феврале. По версии следствия, бывший начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев завысили стоимость и занизили технические характеристики сооружений. В результате они похитили более 251 млн руб.