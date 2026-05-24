На Филиппинах около 40 человек оказались под завалами рухнувшего здания
На Филиппинах после обрушения строящегося девятиэтажного здания под завалами могут находиться около 40 человек. Об этом сообщил представитель властей города Анхелес, расположенного к северу от Манилы, пишет Reuters.
По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы и делают все возможное, чтобы извлечь выживших. Число спасенных, включая людей, находившихся рядом с местом происшествия, выросло до 24 человек. Сообщений о погибших пока нет. Два человека не могут выбраться, они живы и поддерживают связь со спасателями.
Точное число людей, остающихся под завалами, пока не установлено. По данным инженера строительной площадки, на объекте могли находиться 19 человек, однако ранее власти сообщали, что под обломками, предположительно, могут оставаться от 30 до 40 человек.
Причины обрушения пока не установлены. Спасателям мешают крупные бетонные обломки, для помощи в операции направлена тяжелая техника. На месте дежурят машины скорой помощи.