Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона на служение в Бразилию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополита Илариона (Алфеева), задержанного в Чехии по подозрению в перевозке наркотиков, на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию в Бразилии. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.
Священнослужителю определено место служения в храмах святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза и святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия).
«Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в г. Санта-Роза, Бразилия, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс, Бразилия, где вам и надлежит пребывать», – говорится в указе Святейшего патриарха.
Указ издан «в связи с невозможностью по объективным обстоятельствам дальнейшего исполнения» решения Синода от 27 декабря 2024 г., назначившего ему местом служения храм в Карловых Варах.
Митрополита Илариона арестовали 24 мая в Карловых Варах. В багажнике у него нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. По словам защиты, остановка транспортного средства прошла без объяснения причин. В России его задержание назвали провокацией. 26 мая Иларион был освобожден из-под стражи, после этого он поблагодарил патриарха и МИД РФ за поддержку.