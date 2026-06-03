Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона на служение в Бразилию

Митрополита Илариона арестовали 24 мая в Карловых Варах. В багажнике у него нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. По словам защиты, остановка транспортного средства прошла без объяснения причин. В России его задержание назвали провокацией. 26 мая Иларион был освобожден из-под стражи, после этого он поблагодарил патриарха и МИД РФ за поддержку.