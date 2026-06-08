Перебои на части АЗС Кубани связали с повышенным спросом на топливо

Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели с 31 мая. На АЗС сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 продавали по талонам. Это связано с перебоями с поставками топлива. По оценке местных властей, в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. 7 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти города смягчили ограничения на продажу топлива. С 7 июня бензин марки АИ-92 вновь можно приобрести в свободной продаже на ряде автозаправочных станций сети АТАН.