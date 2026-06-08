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Перебои на части АЗС Кубани связали с повышенным спросом на топливо

Ведомости

Власти Краснодарского края заявили, что дефицита топлива у крупных сетевых операторов региона нет, а временные перебои на отдельных автозаправочных станциях связаны преимущественно с особенностями работы частных АЗС. Об этом заявил оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале.

По данным регионального оперштаба, на территории Краснодарского края работает более тысячи автозаправочных станций. Около половины из них входят в крупные сети нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, тогда как остальные являются частными объектами.

Сбой мелкооптовых закупок привел к отсутствию топлива на ряде мелких АЗС и спровоцировал повышенный спрос в крупных сетях, пояснили в оперштабе. Власти отмечают, что частные заправки закупают бензин небольшими партиями и не располагают долгосрочными контрактами на поставки топлива, поэтому даже незначительное увеличение спроса может привести к кратковременным перебоям.

В оперштабе подчеркивают, что такие ситуации носят временный характер и, как правило, устраняются в течение нескольких часов. Для стабилизации работы заправочной инфраструктуры крупные сети уже корректируют графики поставок топлива.

Песков: власти работают над недопущением дефицита топлива в Крыму

Бизнес / ТЭК

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», заявил, что Минэнерго России разрабатывает комплекс мер, чтобы исправить ситуацию с топливом в Крыму. «Ведомости» спросили, видят ли в Кремле угрозу топливного кризиса и из-за этого изоляции полуострова от материковой части России. По словам Пескова, принимаются меры, чтобы об этом не приходилось говорить.

Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели с 31 мая. На АЗС сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 продавали по талонам. Это связано с перебоями с поставками топлива. По оценке местных властей, в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. 7 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти города смягчили ограничения на продажу топлива. С 7 июня бензин марки АИ-92 вновь можно приобрести в свободной продаже на ряде автозаправочных станций сети АТАН.

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