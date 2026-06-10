Прокуратура направила в суд уголовное дело Монеточки

Артистка обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам проверки столичной прокуратуры. Следствие полагает, что признанная иностранным агентом Монеточка в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). Но она продолжила распространять в одной из соцсетей материалы без указания, что они созданы и распространены физлицом, выполняющим функции иноагента. Ей грозит до двух лет лишения свободы.