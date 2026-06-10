Прокуратура направила в суд уголовное дело Монеточки
Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, считается в России иноагентом). Дело направлено в столичный Басманный районный суд, сообщает прокуратура Москвы.
Артистка обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам проверки столичной прокуратуры. Следствие полагает, что признанная иностранным агентом Монеточка в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). Но она продолжила распространять в одной из соцсетей материалы без указания, что они созданы и распространены физлицом, выполняющим функции иноагента. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
МВД объявило Монеточку в розыск 18 октября 2024 г. Она заочно арестована.
Гардымова покинула Россию после начала боевых действий на Украине. Минюст включил певицу в реестр иноагентов 20 января 2023 г. По данным ведомства, она получала поддержку от иностранных источников, собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против «спецоперации России». Басманный суд Москвы дважды штрафовал ее на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента на постах в соцсетях. Позднее Мосгорсуд оставил в силе одно из решений о штрафе.