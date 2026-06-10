Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,593+0,16%MRKU0,599+0,77%AVAN585-0,51%IMOEX2 495,21-1,09%RTSI1 095,81-1,09%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,96+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Прокуратура направила в суд уголовное дело Монеточки

Ведомости

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, считается в России иноагентом). Дело направлено в столичный Басманный районный суд, сообщает прокуратура Москвы.

Артистка обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам проверки столичной прокуратуры. Следствие полагает, что признанная иностранным агентом Монеточка в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). Но она продолжила распространять в одной из соцсетей материалы без указания, что они созданы и распространены физлицом, выполняющим функции иноагента. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

МВД объявило Монеточку в розыск 18 октября 2024 г. Она заочно арестована.

Гардымова покинула Россию после начала боевых действий на Украине. Минюст включил певицу в реестр иноагентов 20 января 2023 г. По данным ведомства, она получала поддержку от иностранных источников, собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против «спецоперации России». Басманный суд Москвы дважды штрафовал ее на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента на постах в соцсетях. Позднее Мосгорсуд оставил в силе одно из решений о штрафе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её