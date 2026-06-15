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Главная / Общество /

Прокуратура потребовала заочно назначить Тамаре Эйдельман 8 лет колонии

Ведомости

Гособвинение в Мосгорсуде запросило наказание в виде восьми лет лишения свободы для историка Тамары Эйдельман (считается в России иноагентом) по делу о реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Сторона обвинения также настаивает на введении пятилетнего запрета на администрирование интернет-ресурсов. В ходе заседания уточняется, что защита Эйдельман не согласилась с предъявленными обвинениями и ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру, ссылаясь на нарушения при составлении обвинительного заключения. Историк заочно арестована и объявлена в международный розыск.

29 декабря 2025 г. московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум эпизодам ст. 354.1 (реабилитация нацизма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Суд заочно избрал Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу.

Одной из причин признания Эйдельман иноагентом стало получение денег от Google

Общество

По данным суда, в мае 2024 г. историк разместила на публичном канале запись авторской программы, в которой содержались высказывания, негативно характеризующие действия СССР в годы Второй мировой войны, а также умаляющие значение дней воинской славы и памятных дат России, связанных с защитой Отечества. Кроме того, в данном ролике Эйдельман выражала неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.

Эйдельман состоит в реестре иноагентов с сентября 2022 г. Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в ее отношении было возбуждено 4 января 2025 г., а о распространении фейков о российской армии – в мае 2024 г. 31 октября Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал историка.

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