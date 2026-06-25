США направят спасателей и гуманитарную помощь в Венесуэлу после землетрясений
Соединенные Штаты направляют в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь после серии землетрясений в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в социальных сетях.
По его словам, по указанию президента США Дональда Трампа государственный департамент оперативно направит в Венесуэлу всю необходимую помощь. От лица американского государства Рубио выразил соболезнования гражданам Венесуэлы.
Ранее американский президент заявил о готовности США помочь Венесуэле, подвергнувшейся двум мощным землетрясениям с большим количеством жертв. В ответ на это исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила Трампа и его администрацию за поддержку. По ее словам, американские власти «постоянно поддерживали связь с венесуэльскими властями, предлагая поддержку и солидарность народу Венесуэлы перед лицом этой трагедии, постигшей нас».
Два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В результате происшествия погибли 32 человека, еще около 700 были ранены. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт. Мэр муниципалитета Барута в Каракасе Дарвин Гонсалес проинформировал, что при обрушении двух зданий погибли три человека. В Геологической службе США при этом предварительно оценили, что число жертв может превысить 10 000 человек.