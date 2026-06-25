Средний результат на ЕГЭ-2026 по географии составил 54,4 балла

24 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ-2026 рассказал, что в России есть два выпускника, которые сумели получить максимальный результат по четырем предметам на ЕГЭ-2026. По словам Музаева, четыре предмета на высший балл сдала девушка из Москвы и молодой человек из Приморского края. Он также отметил, что 39 учеников набрали 300 баллов по результатам ЕГЭ.