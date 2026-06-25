Средний результат на ЕГЭ-2026 по географии составил 54,4 балла
Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии в 2026 г. составил 54,4 балла. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме учителей географии и студентов профильных вузов, который проходит в Москве в Национальном центре «Россия», передает «РИА Новости».
Глава Минпросвещения отметил, что интерес к предмету продолжает расти. По его словам, в нынешнем году число выпускников, выбравших географию для сдачи ЕГЭ, увеличилось на 4500 человек. По словам Кравцова, в 2025 г. средний показатель составлял 54,8 балла.
24 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ-2026 рассказал, что в России есть два выпускника, которые сумели получить максимальный результат по четырем предметам на ЕГЭ-2026. По словам Музаева, четыре предмета на высший балл сдала девушка из Москвы и молодой человек из Приморского края. Он также отметил, что 39 учеников набрали 300 баллов по результатам ЕГЭ.
Московский департамент образования 23 июня сообщил, что выпускница столичной школы №1409 Екатерина Малкова получила максимальные 400 баллов на ЕГЭ. Девушка набрала по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии и физике. В департаменте отметили, что выпускница также сдала информатику и сейчас ожидает результатов пятого экзамена.