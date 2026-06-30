Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Мексики
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Калифорнийского залива у побережья Мексики. Подземные толчки ощущались в прибрежных районах штатов Нижняя Калифорния Южная и Синалоа. Об этом сообщила система предупреждения о землетрясениях SASSLA.
По данным системы сейсмического мониторинга, землетрясение было зарегистрировано во вторник в 13:46 по времени центральной части Мексики (22:46 мск).
На данный момент информации о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало. Окончательные параметры землетрясения должны быть уточнены Национальной сейсмологической службой Мексики после обработки данных.
29 июня землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Орегона в США. Толчки зафиксировали в 7:35 по восточному времени (14:35 мск), их ощутили жители Салема и Рокуэй-Бич.
28 июня землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии. Инцидент затронул четыре префектуры страны. Больше всего пострадавших в префектуре Яманаси – восемь человек. В Токио травмы получили шесть жителей, в Канагаве и Сидзуоке – по трое. У всех пострадавших легкие ранения. Всего количество пострадавших составило 20 человек.
25 июня два мощных землетрясения с разницей в минуту произошли на северном побережье Венесуэлы. В результате происшествия погибли более 1400 человек, более 3000 ранены. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах. В стране объявлено чрезвычайное положение, местами фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. В Программе развития ООН (UNDP) подсчитали, что прямой ущерб от стихийного бедствия составил $6,7 млрд. Экономический урон оценивается примерно в 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас и эпицентр в Яракуе.