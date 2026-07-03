Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Дмитрия Гудкова

В ноябре 2025 г. Гудкова внесли в перечень экстремистов и террористов. 14 октября 2025 г. бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом) и Гудков стали фигурантами дела по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). «Антивоенный комитет России (организация признана террористической и запрещена в РФ) », в которой состоят оба фигуранта, был учрежден в феврале 2022 г. с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в РФ.