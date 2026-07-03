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Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Дмитрия Гудкова

Ведомости

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (считается в России иноагентом). Об этом сообщили в столичном ведомстве.

По данным прокуратуры, Гудков ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного ст. 19.34 КоАП РФ. Однако с февраля 2026 г., находясь за пределами России, он продолжил публиковать материалы в одной из социальных сетей без обязательной маркировки, указывающей на статус иностранного агента.

В связи с этим материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

В прокуратуре Москвы отметили, что результаты рассмотрения материалов находятся на контроле ведомства.

В ноябре 2025 г. Гудкова внесли в перечень экстремистов и террористов. 14 октября 2025 г. бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом) и Гудков стали фигурантами дела по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). «Антивоенный комитет России (организация признана террористической и запрещена в РФ)», в которой состоят оба фигуранта, был учрежден в феврале 2022 г. с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в РФ.

В июле 2025 г. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы на 40 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

В августе 2024 г. Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил Гудкова к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Ему также запретили администрировать сайты в течение четырех лет. Срок отбытия наказания экс-депутата исчисляется с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране.

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