МВД: иностранцы с судимостью не смогут вернуть госпошлину за миграционные услуги

26 июня президент России Владимир Путин подписал закон о кратном повышении госпошлин в миграционной сфере. Так, госпошлина за прием в гражданство РФ увеличилась с 4200 руб. до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб., за оформление разрешения на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб. Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников выросла до 15 000 руб. за каждого специалиста.