МВД: иностранцы с судимостью не смогут вернуть госпошлину за миграционные услуги
МВД России объяснило принцип возврата госпошлины, которую платят иностранцы за получение разрешения на временное проживание или гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что если у мигранта обнаружится непогашенная судимость, ему откажут в услуге, а пошлину не вернут.
При этом возврат возможен в нескольких случаях. «Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в следующих случаях: уплата пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством (переплата), либо иностранный гражданин передумал обращаться за услугой – оплатил, но не подал заявление», – отметили в МВД.
26 июня президент России Владимир Путин подписал закон о кратном повышении госпошлин в миграционной сфере. Так, госпошлина за прием в гражданство РФ увеличилась с 4200 руб. до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб., за оформление разрешения на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб. Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников выросла до 15 000 руб. за каждого специалиста.
В марте МВД сообщило, что количество находящихся на территории Российской Федерации граждан иностранных государств сократилось по итогам 2025 г. на 8,6% до 5,7 млн человек.