Мошенники стали рассылать фейковые уведомления о нарушении тишины

В России выявили новый способ мошенничества, связанный с сообщениями о нарушении режима тишины. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев. По его словам, пользователю в мессенджере приходит уведомление о том, что на его домашний адрес поступила жалоба от соседей на шум. В тексте предлагается открыть вложение и объяснить ситуацию, а следом размещена ссылка.