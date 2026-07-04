Мошенники стали рассылать фейковые уведомления о нарушении тишины
В России выявили новый способ мошенничества, связанный с сообщениями о нарушении режима тишины. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев. По его словам, пользователю в мессенджере приходит уведомление о том, что на его домашний адрес поступила жалоба от соседей на шум. В тексте предлагается открыть вложение и объяснить ситуацию, а следом размещена ссылка.
Схема рассчитана на любопытство потенциальной жертвы, а также на ее желание доказать свою непричастность к происшествию. Соловьев предупредил, что переход по ссылке запускает стандартную мошенническую цепочку: в дальнейшем следуют звонки якобы от правоохранительных органов, попытки вовлечь человека в вербовку или совершение тяжких преступлений.
Юрист напомнил, что ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вступать в диалоги с незнакомцами.
В МВД предупредили о росте случаев двухэтапного телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Сначала жертве звонят с безобидным бытовым поводом и просят назвать код из СМС. Через некоторое время следует второй звонок. Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или служб безопасности, сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим. Жертва, уже встревоженная, начинает доверять «представителям органов» и под их руководством совершает финансовые операции.
1 июля «Ведомости» сообщили, что МВД тестирует ИИ для обнаружения дипфейков. По данным Сбербанка, с начала 2025 г. число таких подделок выросло в 26 раз, средний ущерб –16 млн руб. за одну атаку.