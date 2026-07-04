Пострадавший при взрыве в Монако украинский олигарх Ермолаев вышел из комы
Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, вышел из комы. Об этом пишет газета Nice Matin.
«Его состояние здоровья в большей степени обнадеживает», – сообщили в генпрокуратуре Монако.
Сопровождавшая олигарха Анна Насобина, 46-летняя дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области, остается в тяжелом состоянии. Ей ампутировали нижние конечности. Насобина может потерять зрение и слух.
13-летний ребенок, также пострадавший при взрыве, был госпитализирован в детскую больницу Ленваль в Ницце. Его травмы не представляют угрозы для жизни.
Теракт произошел вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла. Ермолаев получил ожоги и был ранен осколками бомбы, заложенной перед его домом.
Из базы данных Интерпола следует, что украинка Анастасия Березовская 1987 г. р. подозревается в покушении на бизнесмена. Известно, что у девушки есть татуировка на правой руке, она знает немецкий язык.