Астероид Апофис смогут увидеть 90% жителей Земли

28 июня 2026 г. в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о группе солнечных пятен № 4478, которая стала крупнейшей среди всех активных областей, наблюдавшихся на Солнце в 2026 г. По данным ученых, площадь группы составляет около 1200 единиц. Для сравнения: предыдущая крупнейшая группа пятен № 4366, вызвавшая вспышку класса X8.1 и установившая рекорд XXI в. по общему числу сильных вспышек, на пике достигала площади 1100 единиц. При этом исследователи отмечают, что высокой активности в этой области пока не наблюдается. По их словам, группа «кипит, бурлит, копит энергию, но склонности к крупным взрывам не проявляет». Иногда из нее в космос выбрасываются слабые облака плазмы.