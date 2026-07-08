Астероид Апофис смогут увидеть 90% жителей Земли
Около 90% населения планеты смогут увидеть астероид Апофис во время его максимального сближения с Землей, которое ожидается 13 апреля 2029 г. Об этом сообщает издание Space.com.
В регионах, где можно будет увидеть астероид невооруженным глазом, проживает порядка 7,6 млрд человек. Вместе с тем авторы материала подчеркивают, что реальная возможность наблюдения будет зависеть от облачности и уровня светового загрязнения в конкретной местности.
Как отмечает Space.com, на небе Апофис будет выглядеть как небольшая светящаяся точка. При этом его движение окажется хорошо заметным: примерно за одну минуту астероид сместится на расстояние, сопоставимое с шириной полного лунного диска. За счет высокой скорости видимого перемещения объект можно будет отличить от обычных звезд.
Еще в октябре 2022 г. две российские обсерватории зафиксировали новый астероид 2022 SE37. Ученые отмечали, что малая планета полукилометрового размера, вращающаяся вокруг Солнца, не представляет опасности для Земли в обозримом будущем.
В январе того же года ученые предупредили об опасном приближении к Земле астероида Апофис весной 2029 г. Объект диаметром почти 400 м и весом около 27 млн т подлетит к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.
28 июня 2026 г. в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о группе солнечных пятен № 4478, которая стала крупнейшей среди всех активных областей, наблюдавшихся на Солнце в 2026 г. По данным ученых, площадь группы составляет около 1200 единиц. Для сравнения: предыдущая крупнейшая группа пятен № 4366, вызвавшая вспышку класса X8.1 и установившая рекорд XXI в. по общему числу сильных вспышек, на пике достигала площади 1100 единиц. При этом исследователи отмечают, что высокой активности в этой области пока не наблюдается. По их словам, группа «кипит, бурлит, копит энергию, но склонности к крупным взрывам не проявляет». Иногда из нее в космос выбрасываются слабые облака плазмы.