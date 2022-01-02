МЧС: астероид весом 30 тонн приблизится к Земле в 2029 году
Эксперты предупредили об опасном приближении к Земле астероида Апофис весной 2029 г. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), который входит в структуру МЧС, передает «РИА Новости».
Объект диаметром почти 400 м и весом около 30 т подлетит к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Специалисты считают, что астероид приблизится к Земле 13 апреля. В прогнозе ВНИИ ГОЧС говорится, что сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду.
Об астероиде Апофис было известно и ранее: в 2012 г. американская компания Foundation B612 собирала средства на космический телескоп, который будет отслеживать местоположение астероидов в Солнечной системе, рассказывал «Ведомостям» управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, участвующий в проекте.
В 2009 г. руководство «Роскосмоса» готовилось обсудить проект предотвращения падения на Землю крупного астероида, отмечал глава космического агентства Анатолий Перминов.
«Мне один ученый недавно докладывал интересную вещь, что траектория его (астероида) полета все время приближается к Земле. Он гораздо больше, почти в три раза больше Тунгусского метеорита. Он рассчитал, что где-то в 2030-е гг. он точно врежется в Землю», — сказал Перминов.
Апофис пройдет от нашей планеты примерно в 30 000 км. Астероид может изменить свою орбиту так, что при следующем сближении с Землей в 2036 г. столкнется с ней, это приведет к превращению в пустыню территории примерно равной Франции, говорили ученые.
В 2021 г. SpaceX запустила в космос корабль NASA для столкновения с астероидом. В ходе миссии планируется столкнуть зонд с астероидом Диморфом на скорости выше 24 000 км/ч и таким образом попытаться изменить его траекторию. Цель проекта — проверить, можно ли будет таким образом защищать Землю от аналогичных небесных тел, которые угрожают ей столкновением.