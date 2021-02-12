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В России разрабатывают ракету для защиты Земли от астероидов

Ведомости

Российские ученые работают над проектом космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел, сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института машиностроения (НИИМаш).

«Руководство АО "НИИМаш" и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) обсудили вопросы расширения сотрудничества по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел. Сегодня над этим проектом работают ученые из государственного ракетного центра им. академика В.П.Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и АО "НИИМаш"», – говорится в сообщении.

Проект многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя предложил Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева. ЮУрГУ прорабатывает возможность ее создания. Предполагается, что ракета будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время ее межполетного обслуживания будет составлять 24 часа. Первый опытный образец планируется опробовать в 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных