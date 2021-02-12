В России разрабатывают ракету для защиты Земли от астероидов

«Руководство АО "НИИМаш" и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) обсудили вопросы расширения сотрудничества по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел. Сегодня над этим проектом работают ученые из государственного ракетного центра им. академика В.П.Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и АО "НИИМаш"», – говорится в сообщении.