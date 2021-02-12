В России разрабатывают ракету для защиты Земли от астероидов
Российские ученые работают над проектом космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел, сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института машиностроения (НИИМаш).
«Руководство АО "НИИМаш" и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) обсудили вопросы расширения сотрудничества по созданию нового космического комплекса, направленного на защиту Земли от падающих космических тел. Сегодня над этим проектом работают ученые из государственного ракетного центра им. академика В.П.Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и АО "НИИМаш"», – говорится в сообщении.
Проект многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя предложил Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева. ЮУрГУ прорабатывает возможность ее создания. Предполагается, что ракета будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время ее межполетного обслуживания будет составлять 24 часа. Первый опытный образец планируется опробовать в 2028 г.