В России приостановили работу над ракетой для полетов к Луне
Работы над российской сверхтяжелой ракетой «Енисей» для полетов к Луне приостановлены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
«Здесь ситуация достаточно сложная. Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты», — сказал он журналистам.
«Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года», — отметил Баранов.
О пересмотре проекта ракеты «Енисей» в декабре заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 г., добавил он. Согласно указу президента, первая сверхтяжелая ракета должна была быть запущена в 2028 г.