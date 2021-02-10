В России приостановили работу над ракетой для полетов к Луне

«Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года», — отметил Баранов.