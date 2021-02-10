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В России приостановили работу над ракетой для полетов к Луне

Ведомости

Работы над российской сверхтяжелой ракетой «Енисей» для полетов к Луне приостановлены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.

«Здесь ситуация достаточно сложная. Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты», — сказал он журналистам.

«Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал — до середины этого года», — отметил Баранов.

О пересмотре проекта ракеты «Енисей» в декабре заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 г., добавил он. Согласно указу президента, первая сверхтяжелая ракета должна была быть запущена в 2028 г.

Ранее по теме: В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных