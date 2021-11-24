SpaceX запустила в космос корабль NASA для столкновения с астероидом
Под эгидой Национального аэрокосмического агентства США (NASA) стартовал первый в истории проект по изменению траектории астероидов. Об этом агентство сообщило в своем аккаунте Twitter.
Поздно ночью во вторник (в 9:21 в среду по мск) с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в Калифорнии запустили в космос 610-килограммовый корабль DART. Спустя 55 минут после начала полета космический аппарат отделился от второй ступени ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 и в течение следующих 10 месяцев будет приближаться к паре околоземных астероидов — 780-метровому Дидиму и его 160-метровому спутнику Диморфу.
В ходе миссии планируется столкнуть зонд с Диморфом на скорости выше 24 000 км/ч и таким образом попытаться изменить траекторию астероида. Цель проекта — проверить, можно ли будет таким образом защищать Землю от аналогичных небесных тел, которые угрожают ей столкновением. Сам астероид угрозы для Земли не представляет.
Первая в своем роде миссия, которая имитирует защиту Земли от удара астероида, обойдется NASA в $330 млн, из них $69 млн составила стоимость контракта со SpaceX, которая выиграла его в 2019 г. Для самой компании это первый запуск к другому небесному телу за пределами орбиты Земли.