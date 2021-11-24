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SpaceX запустила в космос корабль NASA для столкновения с астероидом

Ведомости

Под эгидой Национального аэрокосмического агентства США (NASA) стартовал первый в истории проект по изменению траектории астероидов. Об этом агентство сообщило в своем аккаунте Twitter.

Поздно ночью во вторник (в 9:21 в среду по мск) с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в Калифорнии запустили в космос 610-килограммовый корабль DART. Спустя 55 минут после начала полета космический аппарат отделился от второй ступени ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 и в течение следующих 10 месяцев будет приближаться к паре околоземных астероидов — 780-метровому Дидиму и его 160-метровому спутнику Диморфу.

В ходе миссии планируется столкнуть зонд с Диморфом на скорости выше 24 000 км/ч и таким образом попытаться изменить траекторию астероида. Цель проекта — проверить, можно ли будет таким образом защищать Землю от аналогичных небесных тел, которые угрожают ей столкновением. Сам астероид угрозы для Земли не представляет.

Первая в своем роде миссия, которая имитирует защиту Земли от удара астероида, обойдется NASA в $330 млн, из них $69 млн составила стоимость контракта со SpaceX, которая выиграла его в 2019 г. Для самой компании это первый запуск к другому небесному телу за пределами орбиты Земли.

Ранее по теме: CNBC сообщил о росте стоимости SpaceX до $100 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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