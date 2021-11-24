SpaceX запустила в космос корабль NASA для столкновения с астероидом

Поздно ночью во вторник (в 9:21 в среду по мск) с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в Калифорнии запустили в космос 610-килограммовый корабль DART. Спустя 55 минут после начала полета космический аппарат отделился от второй ступени ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 и в течение следующих 10 месяцев будет приближаться к паре околоземных астероидов — 780-метровому Дидиму и его 160-метровому спутнику Диморфу.