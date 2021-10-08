CNBC сообщил о росте стоимости SpaceX до $100 млрд
Оценка стоимости космической компании Илона Маска SpaceX выросла на треть за восемь месяцев — до более $100 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Теперь это вторая по стоимости частная компания в мире.
По данным собеседника телеканала, SpaceX заключила соглашение о продаже акций на $755 млн по $560 за бумагу. В SpaceX не стали комментировать эту информацию.
Таким образом, оценка компании из расчета стоимости одной акции возрастает до $100,3 млрд, уступая лишь китайской Bytedance. В целом оценка стоимости компании выросла на 33% с февраля текущего года, тогда показатель составлял порядка $74 млрд при стоимости одной акции в $419,99.
Ранее сегодня Маск сообщил CNBC, что штаб-квартира другой его компании, Tesla, будет перенесена из Калифорнии в Техас. Переезд, отмечает телеканал, позволил снизить бизнесмену размер налоговых выплат и сделать его ближе к космодрому аэрокосмической компании SpaceX, основателем и гендиректором которой он является. Запуски SpaceX проводятся с площадки в Бока-Чика (Техас).
Сейчас Маск вновь является богатейшим человеком на планете, сместив на второе место основателя Amazon Джеффа Безоса. Общая оценка его активов достигла в конце сентября $203,4 млрд. Это произошло на фоне подорожания акций Tesla.