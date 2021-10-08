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CNBC сообщил о росте стоимости SpaceX до $100 млрд

Ведомости

Оценка стоимости космической компании Илона Маска SpaceX выросла на треть за восемь месяцев — до более $100 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Теперь это вторая по стоимости частная компания в мире.

По данным собеседника телеканала, SpaceX заключила соглашение о продаже акций на $755 млн по $560 за бумагу. В SpaceX не стали комментировать эту информацию.

Таким образом, оценка компании из расчета стоимости одной акции возрастает до $100,3 млрд, уступая лишь китайской Bytedance. В целом оценка стоимости компании выросла на 33% с февраля текущего года, тогда показатель составлял порядка $74 млрд при стоимости одной акции в $419,99.

Ранее сегодня Маск сообщил CNBC, что штаб-квартира другой его компании, Tesla, будет перенесена из Калифорнии в Техас. Переезд, отмечает телеканал, позволил снизить бизнесмену размер налоговых выплат и сделать его ближе к космодрому аэрокосмической компании SpaceX, основателем и гендиректором которой он является. Запуски SpaceX проводятся с площадки в Бока-Чика (Техас).

Сейчас Маск вновь является богатейшим человеком на планете, сместив на второе место основателя Amazon Джеффа Безоса. Общая оценка его активов достигла в конце сентября $203,4 млрд. Это произошло на фоне подорожания акций Tesla.

Ранее по теме: Маск снова занял первое место в рейтинге богатейших людей мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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