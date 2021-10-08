CNBC сообщил о росте стоимости SpaceX до $100 млрд

Ранее сегодня Маск сообщил CNBC, что штаб-квартира другой его компании, Tesla, будет перенесена из Калифорнии в Техас. Переезд, отмечает телеканал, позволил снизить бизнесмену размер налоговых выплат и сделать его ближе к космодрому аэрокосмической компании SpaceX, основателем и гендиректором которой он является. Запуски SpaceX проводятся с площадки в Бока-Чика (Техас).