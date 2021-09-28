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Маск снова занял первое место в рейтинге богатейших людей мира

Ведомости

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в понедельник увеличилось на $3,8 млрд и достигло $203,4 млрд, следует из данных Forbes Real-Time. Таким образом, предприниматель вновь занял лидирующую позицию в списке самых богатых людей мира, сместив на второе место основателя Amazon Джеффа Безоса.

Это произошло на фоне подорожания акций Tesla. В понедельник их стоимость увеличилась более чем на 2%, торги завершились на уровне $791,36 за штуку. В то же время акции Amazon подешевели на 0,6% — до $3405,8. В итоге состояние Безоса снизилось на $1 млрд и составило $197,7 млрд. 

Третье место в рейтинге на данный момент занимает глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и семья. Его состояние оценивается в $174,9 млрд. За вчерашний день оно снизилось на 3,51%.

Маск опередил Безоса в рейтинге Forbes Real-Time в начале января. Тогда это произошло на фоне более сильного подорожания акций Tesla. Как отмечали аналитики, бумаги компании росли в цене на фоне растущей уверенности в том, что переход промышленности в сторону электромобилей ускоряется. 

Ранее по теме: Bloomberg назвал Илона Маска богатейшим человеком в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных