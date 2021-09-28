Маск снова занял первое место в рейтинге богатейших людей мира
Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в понедельник увеличилось на $3,8 млрд и достигло $203,4 млрд, следует из данных Forbes Real-Time. Таким образом, предприниматель вновь занял лидирующую позицию в списке самых богатых людей мира, сместив на второе место основателя Amazon Джеффа Безоса.
Это произошло на фоне подорожания акций Tesla. В понедельник их стоимость увеличилась более чем на 2%, торги завершились на уровне $791,36 за штуку. В то же время акции Amazon подешевели на 0,6% — до $3405,8. В итоге состояние Безоса снизилось на $1 млрд и составило $197,7 млрд.
Третье место в рейтинге на данный момент занимает глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и семья. Его состояние оценивается в $174,9 млрд. За вчерашний день оно снизилось на 3,51%.
Маск опередил Безоса в рейтинге Forbes Real-Time в начале января. Тогда это произошло на фоне более сильного подорожания акций Tesla. Как отмечали аналитики, бумаги компании росли в цене на фоне растущей уверенности в том, что переход промышленности в сторону электромобилей ускоряется.