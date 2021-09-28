Маск снова занял первое место в рейтинге богатейших людей мира

Это произошло на фоне подорожания акций Tesla. В понедельник их стоимость увеличилась более чем на 2%, торги завершились на уровне $791,36 за штуку. В то же время акции Amazon подешевели на 0,6% — до $3405,8. В итоге состояние Безоса снизилось на $1 млрд и составило $197,7 млрд.