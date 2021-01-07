Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Bloomberg назвал Илона Маска богатейшим человеком в мире

Ведомости

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком в мире, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщил Bloomberg.

Состояние Маска Bloomberg оценивает в $188,5 млрд, отмечая, что это на $1,5 млрд больше, чем у Безоса. За минувший год его состояние выросло на $150 млрд, главным образом благодаря беспрецедентному росту акций Tesla, обусловленному стабильной прибылью, включением в индекс S&P 500 и энтузиазмом со стороны инвесторов, отмечает Bloomberg.

В мае 2020 г. SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, доставив на МКС двух американских астронавтов. Таким образом, SpaceX совершила первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. В ноябре SpaceX отправила на МКС еще трех космонавтов, положив начало регулярным миссииям в рамках контракта с NASA, рассчитанного на шесть запусков.

Кроме того, в августе 2020 г. Маск обнародовал результаты деятельности своего биотехнологического проекта Neuralink, запущенного в 2016 г. и разрабатывающего беспроводной интерфейс между человеческим мозгом и компьютером для решения когнитивных проблем у пациентов с такими диагнозами, как паралич, старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера.

Ранее по теме: Персоны года – 2020

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных