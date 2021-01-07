Bloomberg назвал Илона Маска богатейшим человеком в мире

В мае 2020 г. SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, доставив на МКС двух американских астронавтов. Таким образом, SpaceX совершила первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. В ноябре SpaceX отправила на МКС еще трех космонавтов, положив начало регулярным миссииям в рамках контракта с NASA, рассчитанного на шесть запусков.