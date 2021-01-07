Bloomberg назвал Илона Маска богатейшим человеком в мире
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком в мире, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщил Bloomberg.
Состояние Маска Bloomberg оценивает в $188,5 млрд, отмечая, что это на $1,5 млрд больше, чем у Безоса. За минувший год его состояние выросло на $150 млрд, главным образом благодаря беспрецедентному росту акций Tesla, обусловленному стабильной прибылью, включением в индекс S&P 500 и энтузиазмом со стороны инвесторов, отмечает Bloomberg.
В мае 2020 г. SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, доставив на МКС двух американских астронавтов. Таким образом, SpaceX совершила первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. В ноябре SpaceX отправила на МКС еще трех космонавтов, положив начало регулярным миссииям в рамках контракта с NASA, рассчитанного на шесть запусков.
Кроме того, в августе 2020 г. Маск обнародовал результаты деятельности своего биотехнологического проекта Neuralink, запущенного в 2016 г. и разрабатывающего беспроводной интерфейс между человеческим мозгом и компьютером для решения когнитивных проблем у пациентов с такими диагнозами, как паралич, старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера.