Персоны года – 2020

В мае 2020 г. стало известно, что Иван Сафронов, до этого журналист сначала «Коммерсанта», а потом «Ведомостей», назначен советником главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина – очевидно, пройдя перед этим все положенные проверки компетентных органов. Через два месяца он был обвинен в государственной измене. 7 июля Сафронова арестовали возле подъезда его дома сотрудники ФСБ, в тот же день оперативники провели обыски у него и его близких. Статус свидетелей по делу получило несколько человек из окружения Сафронова, в том числе его мать – учительница.