Персоны года – 2020

Персоны года – 2020Бизнесмен, загадка, частное лицо, культурный герой, политик и профессионал
Бизнесмен: Илон Маск
предприниматель, инженер
У Илона Маска каждый год полон громких событий. Но в 2020 г. их количество зашкаливало.
Начнем с Tesla. В январе 2020 г. она стала самым дорогим американским автопроизводителем за всю историю с рыночной капитализацией $86 млрд, в июле – самым дорогим уже в мире с $206 млрд, обогнав Toyota. А к концу ноября капитализация компании выросла до безумных $555 млрд. Для сравнения: рыночная стоимость Volkswagen, мирового лидера по производству легковых автомобилей, всего около $90 млрд. При этом Volkswagen в 2019 г. поставил на мировой рынок почти 11 млн автомобилей, а Tesla – 367 500.
Перейдем к SpaceX. В мае 2020 г. это предприятие Маска запустило в космос ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, доставив на МКС двух американских астронавтов. Это первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией (и, кстати, первый американский пилотируемый запуск с 2011 г.). В ноябре SpaceX отправила на МКС еще трех астронавтов, начав таким образом регулярные миссии в рамках контракта с NASA, рассчитанного на шесть запусков.
Помимо этого в августе 2020 г. Маск представил результаты деятельности своего биотехнологического проекта Neuralink, запущенного в 2016 г. и разрабатывающего беспроводной интерфейс между человеческим мозгом и компьютером для решения когнитивных проблем у пациентов с такими диагнозами, как паралич, старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера. До человека, впрочем, дело пока не дошло – результаты Маск демонстрировал на трех поросятах (одна свинья была с вживленным чипом, другая – с уже удаленным, третья участвовала в презентации за компанию).
Инвесторы верят Маску. Под конец года он сам обратил их внимание на то, что, по его мнению, Tesla переоценена. Однако видимого эффекта на них это пока не оказало.
Загадка: Иван Сафронов
обвиняемый в госизмене
В мае 2020 г. стало известно, что Иван Сафронов, до этого журналист сначала «Коммерсанта», а потом «Ведомостей», назначен советником главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина – очевидно, пройдя перед этим все положенные проверки компетентных органов. Через два месяца он был обвинен в государственной измене. 7 июля Сафронова арестовали возле подъезда его дома сотрудники ФСБ, в тот же день оперативники провели обыски у него и его близких. Статус свидетелей по делу получило несколько человек из окружения Сафронова, в том числе его мать – учительница.
В чем конкретно он обвиняется, до сих пор остается загадкой. Президент Владимир Путин говорил, что арест Сафронова связан не с его журналистской деятельностью, а с «достаточно длительным периодом его работы в рамках помощника или советника [Дмитрия] Рогозина, когда он и в правительстве работал, и в «Роскосмосе» работал». «Роскосмос» и Рогозин эту связь отвергают. Из материалов дела также следует, что речь идет о событиях 2017 г., когда Сафронов работал в «Коммерсанте».
По мнению следствия, он передал представителю чешской разведки секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и безопасности России. Но детали обвинения не разглашаются, как и имя предполагаемого чешского связного. Источники ТАСС предполагали, что речь идет о журналисте газеты Lidové noviny и эксперте по постсоветским и Балканским странам Мартине Ларише. Приятельские отношения с ним Сафронов не скрывает, при этом Лариш опроверг BBC какую-либо свою причастность к разведке.
Защита считает, что есть прямая связь между обвинением и журналистской деятельностью Сафронова, который писал про оборонно-промышленный комплекс России. ФСБ интересуют источники Сафронова: следователи и сотрудники военной контрразведки ведут допросы служащих Минобороны, которые имели доступ к гостайне и контактировали с журналистом, сообщал «Коммерсантъ». Адвокаты Сафронова настаивают, что в работе он никогда не использовал секретные сведения.
Со дня ареста Сафронов находится в СИЗО «Лефортово». Его адвокаты пытались добиться перевода его на время следствия под домашний арест. Ради этого поручительство за Сафронова подписали 388 человек, среди которых журналисты и руководители многих изданий («Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, VTimes и др.), политики и общественные деятели. Несмотря на все ходатайства, 30 ноября содержание Сафронова в СИЗО было продлено до марта 2021 г.
Частное лицо: Светлана Тихановская
экс-кандидат в президенты
От домохозяйки до символа белорусского протеста – карьера Светланы Тихановской была в 2020 г. стремительной.
Но сама она ничего такого не планировала – биографию ей сделали белорусские власти. Муж Светланы, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, сначала не был допущен к участию в президентских выборах, а потом отправлен за решетку. Вот тогда вместо него на выборы и пошла супруга.
Согласно официальным данным, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10% голосов против 80% у Александра Лукашенко. Координационный совет белорусской оппозиции и протестующие уверены, что как раз Тихановская получила большинство, а действующий президент ей с треском проиграл. Вскоре после выборов власти вынудили ее покинуть страну и записать видео с отказом от политической деятельности. Но в Литве Тихановская объявила себя «избранным народом президентом» и заручилась поддержкой Запада – выступала в Европарламенте, встречалась с разными мировыми политиками и призывала ЕС ввести санкции против Белоруссии.
Сама себя Тихановская оценивает сейчас как переходного лидера. Она заявляла, что ее задача – обеспечить мирную передачу власти и провести новые выборы. Однако власть в лице Лукашенко не собирается вести переговоры – ни с ней, ни с другими протестующими. Хотя и ясно, что относиться к Тихановской просто как к частному лицу уже не получается.
Культурный герой: Кристофер Нолан
режиссер
Киноиндустрия стала одной из самых пострадавших от коронавируса отраслей. Кинотеатральный прокат особенно. Кинозалы фактически были закрыты большую часть первой половины года по всему миру, и за долгие месяцы карантина даже самые упрямые фанаты больших залов привыкли смотреть кино дома и подсели на сериалы. Мультиплексам нужен был блокбастер-спаситель – фильм, который выглядит «так, как надо» только на большом экране. Еще весной профессионалы начали делать ставки, какое кино сможет претендовать на эту роль. В середине лета стало окончательно ясно, что им будет «Довод» Кристофера Нолана.
Съемки фильма начались в мае 2019 г., премьера трижды откладывалась из-за пандемии. В итоге Warner Bros. Pictures выпустила фильм в международный прокат 26 августа 2020 г. в 70 странах, 3 сентября стартовал прокат в США и в России, на следующий день – в Китае. Выпускать в прокат фильм, на производство которого было потрачено $200 млн, при полупустых залах – не просто большой риск, но и где-то безрассудство. Но Нолан заявил, что готов даже к провалу «Довода», если это поддержит киноиндустрию и кинотеатры. Стоит оценить это благородство – немногие режиссеры поступили бы так же.
Впрочем, провала не случилось. «Довод» (сложный интеллектуальный триллер о пространственно-временном континууме), ставший первым голливудским блокбастером, вышедшим после локдаунов, собрал в мировом прокате больше $360 млн (при бюджете картины $205 млн). И с этим результатом занял третью строчку в списке самых кассовых фильмов 2020 г. после «Восьми сотен» (режиссер Гуань Ху) и «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом (режиссеры Адиль Эль Арби, Билал Фала). При этом последний вышел еще в январе 2020 г., до локдаунов, а первый, хотя и вышел в августе, почти всю кассу собрал у себя на родине, в Китае.
Политик: Джо Байден
избранный президент США
Избрание Джо Байдена президентом стало для США историческим сразу по нескольким причинам.
Первая: Байден станет самым пожилым президентом в истории страны. Ему уже 78 лет, и значительную часть своего жизненного пути он работал политиком. Достаточно сказать, что сенатором Байден впервые стал в 30 лет – это минимальный возраст для такого поста. Рекордный для избранного президента возраст стал поводом для насмешек со стороны его оппонентов и президента Дональда Трампа, а также для призывов проверить физическую готовность Байдена занимать высшую должность.
Однако уже на первых дебатах с Трампом вопреки всем сомнениям Байден продемонстрировал готовность жестко отвечать на критику. Умеренность и взвешенность – вот качества, которые отличали Байдена от других претендентов демократической партии на позицию главного соперника Трампа. Он выглядел антиподом Трампа и весьма умело играл на его высоком антирейтинге.
Еще одна историческая особенность этих выборов – симбиоз двух поколений и даже двух идеологических лагерей внутри одной команды кандидата от демократической партии США. Конкурент Трампа должен был стать опорой и старой гвардии демократов, и нового поколения леволиберальных политиков. И эта задача была решена. Байден был важным игроком команды Обамы, т. е. отвечал всем надеждам традиционных избирателей демократов. А его вице-президент Камала Харрис отлично подошла на роль выразителя идей левого крыла.
Примечательно, что во время гонки претендентов Харрис и Байден спорили по многим ключевым вопросам, и до сих пор не ясно до конца, насколько сильным будет ее влияние на Белый дом при правлении Байдена. Кстати, Харрис – первая темнокожая женщина, претендующая на пост вице-президента, т. е. тоже исторический прецедент.
Наконец, еще одним историческим отличием этого президентского цикла в США будет возможное возвращение Трампа в битву за Белый дом в 2024 г.
Профессионал: Денис Проценко
главный врач больницы в Коммунарке
О Денисе Проценко широкая публика узнала 19 марта 2020 г. – в этот день было опубликовано его первое интервью, которое он дал Русской службе BBC. В нем, кстати, он высказался за введение в Москве карантина, хотя на тот момент число заразившихся коронавирусом в России не превышало 150 человек, а в мире их было чуть больше 215 000. С тех пор больница в Коммунарке стала национальным центром борьбы с коронавирусом, а ее главный врач – символом этой борьбы.
45-летний Проценко вырос в семье врачей. До своего назначения на должность главврача больницы № 40 (ее филиалом является корпус в Коммунарке) он имел 20-летний опыт работы в московских клиниках на должностях рядового врача анестезиолога-реаниматолога, заместителя главврача и главного врача больницы им. С. С. Юдина.
В Коммунарке, открытой в конце 2019 г., изначально планировалось лечить онкологических больных. Корпуса оборудовали для оказания срочной реанимационной помощи – из 800 коек клиники 600 были подготовлены для пациентов, состояние которых оценивается как критическое. Но жизнь поменяла планы: в марте правительство Москвы приняло решение выделить новейшие корпуса больницы в Коммунарке для лечения больных с COVID-19.
Как управленец Проценко перенастроил все процессы громадного медицинского комплекса на борьбу с коронавирусом. Как врач он теперь хорошо знает, как протекает заболевание и как его лечить. Его опыту доверяют и пациенты, и другие врачи, и чиновники. Кстати, на март 2021 г., к очередному сезону гриппа, Проценко прогнозирует третью волну заражения коронавирусом. По его словам, наличие к этому времени эффективной вакцины от COVID-19 было бы «идеальным вариантом».