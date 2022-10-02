Российские ученые зафиксировали сближающийся с Землей астероид

В январе 2022 г. ученые предупредили об опасном приближении к Земле астероида Апофис весной 2029 г. Объект диаметром почти 400 м и весом около 27 млн т подлетит к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Специалисты считают, что астероид приблизится к Земле 13 апреля. В прогнозе ВНИИ ГОЧС говорится, что сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду.