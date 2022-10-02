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Российские ученые зафиксировали сближающийся с Землей астероид

Ведомости

Две российские обсерватории зафиксировали в ночь на 1 октября новый астероид 2022 SE37, говорится в сообщении Telegram-канала Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН.

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — сообщили эксперты.

Ученые отмечают, что малая планета полукилометрового размера, вращающаяся вокруг Солнца, не представляет опасности для Земли в обозримом будущем.

В январе 2022 г. ученые предупредили об опасном приближении к Земле астероида Апофис весной 2029 г. Объект диаметром почти 400 м и весом около 27 млн т подлетит к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Специалисты считают, что астероид приблизится к Земле 13 апреля. В прогнозе ВНИИ ГОЧС говорится, что сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду.

В 2012 г. сообщалось, что американская компания Foundation B612 собирает средства на космический телескоп, который будет отслеживать местоположение астероидов в Солнечной системе, рассказывал «Ведомостям» управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, участвующий в проекте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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