Российские ученые зафиксировали сближающийся с Землей астероид
Две российские обсерватории зафиксировали в ночь на 1 октября новый астероид 2022 SE37, говорится в сообщении Telegram-канала Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН.
«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — сообщили эксперты.
Ученые отмечают, что малая планета полукилометрового размера, вращающаяся вокруг Солнца, не представляет опасности для Земли в обозримом будущем.
В январе 2022 г. ученые предупредили об опасном приближении к Земле астероида Апофис весной 2029 г. Объект диаметром почти 400 м и весом около 27 млн т подлетит к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Специалисты считают, что астероид приблизится к Земле 13 апреля. В прогнозе ВНИИ ГОЧС говорится, что сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 м в секунду.
В 2012 г. сообщалось, что американская компания Foundation B612 собирает средства на космический телескоп, который будет отслеживать местоположение астероидов в Солнечной системе, рассказывал «Ведомостям» управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, участвующий в проекте.