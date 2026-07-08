Суд вновь оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение правил деятельности иноагента

Это уже не первый штраф, назначенный Лигалайзу за нарушение правил иноагента. В апреле 2025 г. суд также оштрафовал его на 50 000 руб. Кроме того, аналогичные решения были вынесены 9 сентября и 4 декабря 2025 г.