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Суд вновь оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение правил деятельности иноагента

Ведомости

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз (считается в России иноагентом), на 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.

Музыкант признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Штраф в 50 000 руб. – это максимальное наказание для граждан по этой статье.

Минюст внес Меньшикова в реестр иностранных агентов в декабре 2024 г. Ведомство тогда заявило, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике. Также отмечалось, что исполнитель проживает за пределами РФ.

Это уже не первый штраф, назначенный Лигалайзу за нарушение правил иноагента. В апреле 2025 г. суд также оштрафовал его на 50 000 руб. Кроме того, аналогичные решения были вынесены 9 сентября и 4 декабря 2025 г.

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