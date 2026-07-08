Суд вновь оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение правил деятельности иноагента
Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз
Музыкант признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Штраф в 50 000 руб. – это максимальное наказание для граждан по этой статье.
Минюст внес Меньшикова в реестр иностранных агентов в декабре 2024 г. Ведомство тогда заявило, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике. Также отмечалось, что исполнитель проживает за пределами РФ.
Это уже не первый штраф, назначенный Лигалайзу за нарушение правил иноагента. В апреле 2025 г. суд также оштрафовал его на 50 000 руб. Кроме того, аналогичные решения были вынесены 9 сентября и 4 декабря 2025 г.