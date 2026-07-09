Режим «черного неба» продлили в Красноярске

Что такое режим «черного неба»:

Временные меры, которые вводят при плохой погоде (штиль, туман), когда вредные выбросы от заводов и машин не улетучиваются, а оседают у земли, создавая густой смог. Такой режим объявляет Росгидромет, и в зависимости от опасности ситуации предприятия обязаны снизить выбросы на 15–60% или даже полностью остановить производство. Жителям в это время рекомендуют меньше находиться на улице, а коммунальные службы начинают чаще поливать и убирать дороги. Режим может длиться от нескольких дней до недель и чаще всего действует в городах, расположенных в замкнутых котловинах (как Красноярск или Новосибирск).