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Режим «черного неба» продлили в Красноярске

Ведомости

В Красноярске, а также в ряде городов и муниципальных округов Красноярского края вновь продлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

При этом новый срок действия режима министр не уточнил. Он также отметил, что инспекторы экологического надзора продолжают работать в усиленном режиме для контроля экологической обстановки.

Что такое режим «черного неба»:

Временные меры, которые вводят при плохой погоде (штиль, туман), когда вредные выбросы от заводов и машин не улетучиваются, а оседают у земли, создавая густой смог. Такой режим объявляет Росгидромет, и в зависимости от опасности ситуации предприятия обязаны снизить выбросы на 15–60% или даже полностью остановить производство. Жителям в это время рекомендуют меньше находиться на улице, а коммунальные службы начинают чаще поливать и убирать дороги. Режим может длиться от нескольких дней до недель и чаще всего действует в городах, расположенных в замкнутых котловинах (как Красноярск или Новосибирск).

Изначально режим НМУ был введен с 19:00 07 июля до 19:00 08 июля на территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска, поселка Солнечный и ряда других муниципалитетов центральной и южной частей края. Затем его действие продлили до вечера четверга, после чего власти приняли решение сохранить ограничения.

В мае Башгидрометцентр сообщал, что в Уфе, Стерлитамаке и Салавате продолжают действовать неблагоприятные метеорологические условия, способствующие ухудшению качества воздуха. По данным синоптиков, режим так называемого «черного неба» сохраняется сразу в трех крупных промышленных городах Башкирии. Специалисты поясняют, что в период неблагоприятных метеоусловий повышается риск накопления загрязняющих веществ в районах плотной жилой застройки и промышленных зон.

2 марта на территории Тувы, за исключением высокогорного Монгун-Тайгинского района, был также введен режим «черного неба». Как уточнили в региональном главке МЧС, причиной введения режима стала безветренная морозная погода.

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