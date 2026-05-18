В Башкирии объявили режим «черного неба»
В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продолжают действовать неблагоприятные метеорологические условия, способствующие ухудшению качества воздуха. Об этом сообщил Башгидрометцентр.
По данным синоптиков, режим так называемого «черного неба» сохраняется сразу в трех крупных промышленных городах Башкирии. Специалисты поясняют, что в период неблагоприятных метеоусловий повышается риск накопления загрязняющих веществ в районах плотной жилой застройки и промышленных зон.
2 марта на территории Тувы, за исключением высокогорного Монгун-Тайгинского района, был также введен режим «черного неба». Как уточнили в региональном главке МЧС, причиной введения режима стала безветренная морозная погода.
При режиме «черного неба» промышленным предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу. Жителям рекомендуется меньше времени проводить на улице и по возможности отказаться от использования личных автомобилей, чтобы снизить нагрузку на воздух в условиях штиля, отметили в УГМС.