CNY Бирж.10,612-0,93%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,59+0,03%
Главная / Общество /

В Башкирии объявили режим «черного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продолжают действовать неблагоприятные метеорологические условия, способствующие ухудшению качества воздуха. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

По данным синоптиков, режим так называемого «черного неба» сохраняется сразу в трех крупных промышленных городах Башкирии. Специалисты поясняют, что в период неблагоприятных метеоусловий повышается риск накопления загрязняющих веществ в районах плотной жилой застройки и промышленных зон.

2 марта на территории Тувы, за исключением высокогорного Монгун-Тайгинского района, был также введен режим «черного неба». Как уточнили в региональном главке МЧС, причиной введения режима стала безветренная морозная погода.

При режиме «черного неба» промышленным предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу. Жителям рекомендуется меньше времени проводить на улице и по возможности отказаться от использования личных автомобилей, чтобы снизить нагрузку на воздух в условиях штиля, отметили в УГМС.

