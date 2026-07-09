Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве против экс-председателя суда в ЛНР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда ЛНР Александра Горенко. Он подозревается в мошенничестве, сообщили в СК РФ.
По версии следствия, с 12 февраля по 30 августа 2021 г. Горенко, который до 9 августа 2021 г. занимал должность заместителя районного прокурора, получил от жителя Луганска 4,4 млн руб. под предлогом содействия в освобождении его сына из-под стражи и прекращении уголовного преследования по делу о незаконном обороте наркотиков. Следствие считает, что подозреваемый не имел возможности и не намеревался выполнять обещанные действия, а полученные деньги присвоил себе.
В СК сообщили, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России уже дала согласие на возбуждение уголовного дела. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
2 июля также сообщалось, что Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке из Сочи. По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере за рассмотрение уголовного дела в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.