Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве против экс-председателя суда в ЛНР

По версии следствия, с 12 февраля по 30 августа 2021 г. Горенко, который до 9 августа 2021 г. занимал должность заместителя районного прокурора, получил от жителя Луганска 4,4 млн руб. под предлогом содействия в освобождении его сына из-под стражи и прекращении уголовного преследования по делу о незаконном обороте наркотиков. Следствие считает, что подозреваемый не имел возможности и не намеревался выполнять обещанные действия, а полученные деньги присвоил себе.