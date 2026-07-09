АТОР назвала главные направления отдыха россиян в июне

9 июля АТОР со ссылкой на данные Национального управления туризма Вьетнама сообщила, что туристический поток из России во Вьетнам в январе – июне составил 742 679 человек, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия вышла на третье место среди стран – основных поставщиков въездного турпотока во Вьетнам, уступив лишь Китаю (2,69 млн) и Южной Корее (2,16 млн). Позади остались Тайвань (638 000 туристов), США (529 000), Индия (491 000), Япония (441 000) и Австралия (336 000). Великобритания (220 000) уступает России более чем втрое, следует из данных АТОР.