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АТОР назвала главные направления отдыха россиян в июне

Ведомости

Краснодарский край, Ставрополье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область стали наиболее востребованными направлениями внутреннего туризма среди россиян в июне. Об этом ТАСС на форуме «Дикоросы» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам представителя АТОР, лидером по числу поездок остается Краснодарский край. Ломидзе отметила, что связи с ситуацией в Крыму направление стало менее популярным, но продажи все равно идут.

Она отметила, что в июне туристический сезон в России стартовал менее активно, чем ожидалось. По оценке представителей отрасли, основной рост спроса сместился на июль. Среди факторов, повлиявших на динамику поездок, эксперты называют ситуацию на Ближнем Востоке и общую неопределенность, из-за которых снизилась активность путешественников, включая зарубежные направления.

9 июля АТОР со ссылкой на данные Национального управления туризма Вьетнама сообщила, что туристический поток из России во Вьетнам в январе – июне составил 742 679 человек, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия вышла на третье место среди стран – основных поставщиков въездного турпотока во Вьетнам, уступив лишь Китаю (2,69 млн) и Южной Корее (2,16 млн). Позади остались Тайвань (638 000 туристов), США (529 000), Индия (491 000), Япония (441 000) и Австралия (336 000). Великобритания (220 000) уступает России более чем втрое, следует из данных АТОР.

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