В Энергодаре полностью отключили энергоснабжение
Город – спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар полностью обесточен, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
По словам Яшиной, отключение электроснабжения не повлияло на безопасность работы станции. «Вместе с тем, об отсутствии последствий нельзя сказать в отношении города атомщиков. Энергодар в настоящее время обесточен. Критически важные объекты городской инфраструктуры продолжают работать за счет резервных источников питания», – сказала она.
По словам Яшиной, отключение электроснабжения не повлияло на безопасность работы станции. Кроме того, она рассказала, что ночью ВСУ запустили на территорию Энергодара гексакоптер с аудиотрансляцией угроз и призывов к эвакуации жителей атомграда.
7 июля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия намерена поднять на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде вопрос об атаках на Энергодар. Он отметил, что такие атаки недопустимы, и заявил, что организация должна реагировать на подобные факты более адекватно.
2 июля МАГАТЭ подтвердило, что эксперты, работающие на ЗАЭС, зафиксировали повреждения в пожарной части в Энергодаре. Тогда Гросси сказал, что «любая атака, ставящая под угрозу ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, недопустима».