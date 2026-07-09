В Энергодаре полностью отключили энергоснабжение

По словам Яшиной, отключение электроснабжения не повлияло на безопасность работы станции. «Вместе с тем, об отсутствии последствий нельзя сказать в отношении города атомщиков. Энергодар в настоящее время обесточен. Критически важные объекты городской инфраструктуры продолжают работать за счет резервных источников питания», – сказала она.