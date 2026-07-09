Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,163-0,34%ARSA6,09+1,5%VEON-RX48,7-3,56%IMOEX2 211,13-0,43%RTSI911,69-0,43%RGBI113,44+0,53%RGBITR757,09+0,55%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Энергодаре полностью отключили энергоснабжение

Ведомости

Город – спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар полностью обесточен, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По словам Яшиной, отключение электроснабжения не повлияло на безопасность работы станции. «Вместе с тем, об отсутствии последствий нельзя сказать в отношении города атомщиков. Энергодар в настоящее время обесточен. Критически важные объекты городской инфраструктуры продолжают работать за счет резервных источников питания», – сказала она.

По словам Яшиной, отключение электроснабжения не повлияло на безопасность работы станции. Кроме того, она рассказала, что ночью ВСУ запустили на территорию Энергодара гексакоптер с аудиотрансляцией угроз и призывов к эвакуации жителей атомграда.

7 июля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия намерена поднять на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде вопрос об атаках на Энергодар. Он отметил, что такие атаки недопустимы, и заявил, что организация должна реагировать на подобные факты более адекватно.

2 июля МАГАТЭ подтвердило, что эксперты, работающие на ЗАЭС, зафиксировали повреждения в пожарной части в Энергодаре. Тогда Гросси сказал, что «любая атака, ставящая под угрозу ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, недопустима».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте