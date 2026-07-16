В театре на Таганке началось прощание с Юрием Смирновым
В Театре на Таганке в Москве началась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Об этом сообщает «РИА Новости».
Проститься с одним из старейших актеров театра пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники. После завершения церемонии Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище.
На сцене установлен портрет Смирнова, рядом размещены венки, в том числе от семьи с надписью: «Помним и любим. Народный артист». Во время церемонии в зале звучит музыка из телефильма «Бумбараш», а на экране показывают фрагменты наиболее известных работ актера в кино.