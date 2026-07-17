Минобороны ускорило цифровую трансформацию и внедрение ИИ в Вооруженных силах

29 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что ИИ в российских дронах используется для автозахвата целей и навигации. По его словам, Минобороны также активно внедряет программно-аппаратный комплекс DС, в котором хранятся разного рода данные и информация для всех подразделений беспилотных систем. Белоусов сказал, что ведомство в том числе занимается внедрением технологий в системы ПВО.