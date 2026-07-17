Минобороны ускорило цифровую трансформацию и внедрение ИИ в Вооруженных силах
Министерство обороны России продолжает реализацию Концепции цифровой трансформации ВС РФ, направленной на внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта для достижения и сохранения военного и военно-технического превосходства в современных конфликтах. Об этом на заседании коллегии Минобороны сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин.
По его словам, в первом полугодии 2026 г. началось практическое выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции цифровой трансформации для видов и родов войск. В большинстве центральных органов военного управления уже назначены заместители руководителей, отвечающие за реализацию технологий.
В сфере развития ИИ развернута локальная справочно-рекомендательная система на базе большой языковой модели, которая активно используется органами военного управления в повседневной деятельности. Как отметил Щербинин, мероприятия реализуются с опережением намеченных сроков.
Замминистра также сообщил, что в повседневную работу внедряется единая информационная среда Минобороны России, призванная повысить эффективность управления финансами, имуществом, логистикой и другими направлениями. Применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысило эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации и обеспечило доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени.
Во втором полугодии Минобороны планирует продолжить запуск новых цифровых сервисов и расширить число пользователей проекта «СВОД» в группировках войск.
29 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что ИИ в российских дронах используется для автозахвата целей и навигации. По его словам, Минобороны также активно внедряет программно-аппаратный комплекс DС, в котором хранятся разного рода данные и информация для всех подразделений беспилотных систем. Белоусов сказал, что ведомство в том числе занимается внедрением технологий в системы ПВО.
23 июня глава Минобороны также отмечал, что российская армия переходит на использование роботов, искусственного интеллекта и систем управления нового поколения. При этом он говорил, что ключевым элементом эффективности войск остается человек.