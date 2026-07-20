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Турпоток между РФ и Китаем может достичь 6 млн поездок в конце 2027 года

Ведомости

Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 млн к концу 2027 г. Об этом «РИА Новости» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, уже в I квартале 2026 г. число поездок российских туристов в Китай увеличилось на 60%, а поток китайских путешественников в Россию вырос на 25%. Чернышенко отметил, что в прошлом году Китай посетили около 2 млн россиян, тогда как Россию – примерно 1 млн граждан КНР.

Он также подчеркнул, что продление безвизового режима между двумя странами является подтверждением стратегического партнерства.

Отдельно Чернышенко упомянул, что на днях исполнилось 25 лет подписанию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР. Согласно указу, действие упрощенного режима продлено с 14 сентября 2026 г. до 31 декабря 2027 г. включительно.

В I квартале число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2025 г. Россию посетили 834 466 гостей из Китая, что на 1,6% меньше, чем в 2024 г.

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