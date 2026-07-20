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WTA ввела обязательное гендерное тестирование для теннисисток

Ведомости

Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменок, выступающих в турнирах организации. Об этом сообщило Reuters.

Согласно обновленной политике допуска, теннисистки должны будут один раз в жизни пройти тест на наличие гена SRY, который используется для определения биологического пола. Если результат будет положительным, теннисистку временно отстранят для дополнительного обследования. Новые правила вступят в силу 21 июля, а само тестирование начнется в 2026 г.

Ранее политика WTA допускала участие трансгендерных женщин (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) при условии, что они заявили женский гендер и поддерживали пониженный уровень тестостерона в течение двух лет до соревнований.

МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Политика / Международные новости

По данным WTA, в настоящее время среди профессиональных теннисисток нет действующих трансгендерных спортсменок.

Подобные генетические проверки в последние годы уже ввели ряд международных спортивных федераций, включая Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) и Ассоциацию мирового бокса (World Boxing). В марте Международный олимпийский комитет (МОК) также объявил, что к женским соревнованиям на Олимпийских играх будут допускаться только биологические женщины, чей пол подтвержден одноразовым тестом.

30 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Верховный суд США принял решение, запрещающее участие мужчин в женских спортивных соревнованиях.

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