WTA ввела обязательное гендерное тестирование для теннисисток

Согласно обновленной политике допуска, теннисистки должны будут один раз в жизни пройти тест на наличие гена SRY, который используется для определения биологического пола. Если результат будет положительным, теннисистку временно отстранят для дополнительного обследования. Новые правила вступят в силу 21 июля, а само тестирование начнется в 2026 г.