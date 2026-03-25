МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
Трансгендерным женщинам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) запретили участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Решение об этом принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК).
Допуск к соревнованиям будет осуществляться только после анализа на ген SRY (ключевой ген на Y-хромосоме, определяющий развитие организма по мужскому типу). Спортсменки, у которых проба будет отрицательной, смогут участвовать в состязаниях в женской категории.
«На основании научных данных МОК считает, что наличие гена SRY сохраняется на протяжении всей жизни и является весьма точным доказательством того, что у спортсмена произошло развитие мужского пола», – говорится в заявлении.
Спортсмены с положительным результатом скрининга на ген SRY продолжат участвовать во всех других категориях, для которых они соответствуют критериям. Речь идет о трансгендерных спортсменах с хромосомным набором XY и спортсменах с синдромом нечувствительности к андрогенам XY-DSD.
О том, что МОК намерен запретить участие трансгендерных женщин в женских соревнованиях на Олимпийских играх, писало издание The Times в ноябре 2025 г. Официальное решение собирались принять после завершения научного анализа, подтвердившего наличие у спортсменов, рожденных мужчинами, постоянных физических преимуществ.
Решение принято в связи с новой политикой МОК под руководством президента Кирсти Ковентри о защите женской категории в олимпийском спорте. До этого трансгендерные женщины могли участвовать в соревнованиях при условии снижения уровня тестостерона.