МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Ведомости

Трансгендерным женщинам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) запретили участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Решение об этом принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

Допуск к соревнованиям будет осуществляться только после анализа на ген SRY (ключевой ген на Y-хромосоме, определяющий развитие организма по мужскому типу). Спортсменки, у которых проба будет отрицательной, смогут участвовать в состязаниях в женской категории.

«На основании научных данных МОК считает, что наличие гена SRY сохраняется на протяжении всей жизни и является весьма точным доказательством того, что у спортсмена произошло развитие мужского пола», – говорится в заявлении.

Спортсмены с положительным результатом скрининга на ген SRY продолжат участвовать во всех других категориях, для которых они соответствуют критериям. Речь идет о трансгендерных спортсменах с хромосомным набором XY и спортсменах с синдромом нечувствительности к андрогенам XY-DSD.

О том, что МОК намерен запретить участие трансгендерных женщин в женских соревнованиях на Олимпийских играх, писало издание The Times в ноябре 2025 г. Официальное решение собирались принять после завершения научного анализа, подтвердившего наличие у спортсменов, рожденных мужчинами, постоянных физических преимуществ.

Решение принято в связи с новой политикой МОК под руководством президента Кирсти Ковентри о защите женской категории в олимпийском спорте. До этого трансгендерные женщины могли участвовать в соревнованиях при условии снижения уровня тестостерона.

