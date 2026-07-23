ВФЛА может подать новый иск к World Athletics из-за ограничений спортсменов РФ
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может подать новый иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не добьется восстановления своих прав в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам заявил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский, передает ТАСС.
Ярышевский отметил, что ВФЛА намерена оспорить санкции, введенные непосредственно в отношении самой федерации. Он уточнил, что ВФЛА лишена права участвовать в комитетах, участвовать в собраниях, голосовать на международных собраниях, российские тренеры не имеют права посещать тренерские конференции, судьи не могут проходить повышение квалификации.
ВФЛА ожидает реакции World Athletics на свои требования и намерена принимать дальнейшие решения в зависимости от позиции международной организации. Ярышевский напомнил, что более 210 стран являются членами World Athletics.
ВФЛА лишилась членства в World Athletics в ноябре 2015 г. из-за допингового скандала. После этого российские спортсмены могли принимать участие в международных стартах только в нейтральном статусе. В дальнейшем World Athletics неоднократно продлевала отстранение российских спортсменов. В марте 2023 г. Совет World Athletics восстановил полноценный статус ВФЛА. В ноябре 2025 г. генсекретарь ВФЛА Александр Джорджадзе заявил о переговорах с World Athletics о поэтапном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
23 января министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским спортсменам в возрасте до 23 лет выступать на турнирах с национальным флагом и гимном.
В конце марта Совет World Athletics принял решение об отмене всех санкций, связанных с допингом, в отношении ВФЛА. Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты фиксировали прогресс на протяжении всего периода. Итоговой оценкой стало полное соответствие и превышение заданных стандартов.
В начале июля ВФЛА оспорила в CAS решение World Athletics о продлении недопуска россиян на международные турниры.