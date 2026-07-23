ВФЛА может подать новый иск к World Athletics из-за ограничений спортсменов РФ

ВФЛА лишилась членства в World Athletics в ноябре 2015 г. из-за допингового скандала. После этого российские спортсмены могли принимать участие в международных стартах только в нейтральном статусе. В дальнейшем World Athletics неоднократно продлевала отстранение российских спортсменов. В марте 2023 г. Совет World Athletics восстановил полноценный статус ВФЛА. В ноябре 2025 г. генсекретарь ВФЛА Александр Джорджадзе заявил о переговорах с World Athletics о поэтапном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.