Митрополита Илариона отправили служить в Подмосковье вместо Бразилии

Такое решение было принято в ответ на просьбу митрополита остаться в России, чтобы заботиться о престарелой матери. Патриарший указ об определении священнослужителя в храм апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза и в храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнсе в Бразилии временно приостанавливается.