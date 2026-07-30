Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB11,135+0,77%CNY Бирж.00%IMOEX2 237,17+2,1%RTSI888,08+1,25%RGBI115,59+0,49%RGBITR776,23+0,5%
Главная / Общество /

Митрополита Илариона отправили служить в Подмосковье вместо Бразилии

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил местом служения митрополита Илариона Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Об этом говорится на сайте Московской патриархии.

Такое решение было принято в ответ на просьбу митрополита остаться в России, чтобы заботиться о престарелой матери. Патриарший указ об определении священнослужителя в храм апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза и в храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнсе в Бразилии временно приостанавливается.

В беседе с ТАСС митрополит поблагодарил патриарха Кирилла за возможность остаться в России. Он рассказал, что его мать является инвалидом второй группы и нуждается в уходе.

Монастырь находится в поселке санатория «Горки Ленинские» Ленинского городского округа Московской области.

Что известно о задержании митрополита Илариона в Чехии

Политика / Международные новости

24 мая в Чехии, после того как священнослужитель покинул храм святых апостолов Петра и Павла, его автомобиль был остановлен полицией. В багажнике обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и назвал произошедшее провокацией.

Русская православная церковь призвала чешские власти обеспечить соблюдение прав священнослужителя. 26 мая стало известно, что митрополит Иларион вышел на свободу, а его адвокат заявил, что основанием для действий полиции стало анонимное письмо. После освобождения иерарх выразил благодарность патриарху Кириллу и МИД РФ.

В конце 2024 г. синод РПЦ освободил митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. На сайте Московского патриархата тогда указали на несоответствие характера отношений митрополита «с ближайшим окружением» и «его быта образу монаха и священнослужителя». Митрополита Илариона перенаправили на службу в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте