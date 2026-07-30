Митрополита Илариона отправили служить в Подмосковье вместо Бразилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил местом служения митрополита Илариона Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Об этом говорится на сайте Московской патриархии.
Такое решение было принято в ответ на просьбу митрополита остаться в России, чтобы заботиться о престарелой матери. Патриарший указ об определении священнослужителя в храм апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза и в храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнсе в Бразилии временно приостанавливается.
В беседе с ТАСС митрополит поблагодарил патриарха Кирилла за возможность остаться в России. Он рассказал, что его мать является инвалидом второй группы и нуждается в уходе.
Монастырь находится в поселке санатория «Горки Ленинские» Ленинского городского округа Московской области.
24 мая в Чехии, после того как священнослужитель покинул храм святых апостолов Петра и Павла, его автомобиль был остановлен полицией. В багажнике обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и назвал произошедшее провокацией.
Русская православная церковь призвала чешские власти обеспечить соблюдение прав священнослужителя. 26 мая стало известно, что митрополит Иларион вышел на свободу, а его адвокат заявил, что основанием для действий полиции стало анонимное письмо. После освобождения иерарх выразил благодарность патриарху Кириллу и МИД РФ.
В конце 2024 г. синод РПЦ освободил митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. На сайте Московского патриархата тогда указали на несоответствие характера отношений митрополита «с ближайшим окружением» и «его быта образу монаха и священнослужителя». Митрополита Илариона перенаправили на службу в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.