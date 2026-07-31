Прокурор запросил для Лерчек шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей
Прокурор попросил назначить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) шесть лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 млрд руб. по делу о незаконном выводе денежных средств в ОАЭ с использованием подложных документов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на участника процесса.
По словам собеседника агентства, гособвинение также просит запретить Чекалиной администрировать интернет-сайты.
Процесс проходит в закрытом режиме в Гагаринском районном суде Москвы. Известно, что сама Чекалина вину не признает.
Судебное разбирательство по делу было приостановлено в марте после того, как у блогера диагностировали онкологическое заболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной до этого был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.
24 июля суд возобновил производство по делу Лерчек. В тот же день прокурор запросил пересмотр меры пресечения в отношении фигурантки с запрета определенных действий на домашний арест. Сообщалось, что поводом для этого стало нарушение, когда блогер уехала в Санкт-Петербург из Москвы на несколько дней.