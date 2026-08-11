Суд продлил арест Михаилу Полубояринову до 16 октября
Тверской райсуд Москвы продлил арест Михаилу Полубояринову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями при санации «Связь-банка». Об этом пишет ТАСС.
Он пробудет под стражей до 16 октября.
Полубояринова, возглавлявшего «Аэрофлот» с ноября 2020 г. по апрель 2022 г., задержали в июне. Тверской суд 19 июня отправил Полубояринова под стражу на два месяца. Топ-менеджеру было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Дело возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Отмечалось, что оно может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБ.РФ в 2009–2019 гг.
24 июня Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста заместителю председателя ВЭБ.РФ Артему Довлатову до 27 августа. По данным «Ведомостей», как и Полубояринов, Довлатов фигурирует в деле о злоупотреблении полномочиями при санации банков в 2016 г.