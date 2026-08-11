Суд продлил арест Михаилу Полубояринову до 16 октября

Полубояринова, возглавлявшего «Аэрофлот» с ноября 2020 г. по апрель 2022 г., задержали в июне. Тверской суд 19 июня отправил Полубояринова под стражу на два месяца. Топ-менеджеру было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Дело возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Отмечалось, что оно может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБ.РФ в 2009–2019 гг.