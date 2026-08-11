Путин на пути в аэропорт остановился сделать фото со школьниками в Новосибирске
Президент России Владимир Путин на пути в аэропорт сделал внезапную остановку, чтобы сфотографироваться на улице со школьниками. Кадры выложил журналист «Вестей» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Кому-то сегодня явно очень повезло в Новосибирске. Кортеж президента остановился», – прокомментировал Зарубин на видео.
На кадрах видно толпу детей и ажиотаж вокруг главы государства. Школьники поблагодарили главу государства за возможность сделать фото. После этого российский лидер пожелал им удачи и сел в машину.
11 августа президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Новосибирск. В его программу вошли обсуждения вопросов развития регионов, а также задач в сфере научно-технического прогресса.
Кроме того, российский лидер встретился с главой региона Андреем Травниковым. Выступление губернатора стал финальным пунктом в рабочей поездки президента. Травников доложил главе государства о предстоящем открытии в новосибирском Академгородке детской музыкальной школы искусств. Учебное заведение начнет работу с 1 сентября.