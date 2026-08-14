Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PLZL1 095,6-5,11%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,27-0,64%RGBITR771,39-0,59%
Главная / Общество /

Два сотрудника гипермаркета в Енакиеве ДНР ранены при атаке ВСУ

Ведомости

В гипермаркете «Галактика» в городе Енакиеве в Донецкой народной республике (ДНР) два человека получили ранения из-за атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил замглавы администрации города Сергей Божик.

От удара в гипермаркете начался пожар. Раненые были сотрудниками организации.

13 августа глава республики Денис Пушилин сообщал, что в ДНР за день пострадали 17 мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, в результате атак беспилотников и подрыва на противопехотной мине. 

5 августа беспилотник ВСУ атаковал больницу в Донецке. В результате атаки погибла пожилая женщина, еще две женщины ранены. После этого Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте