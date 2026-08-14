Два сотрудника гипермаркета в Енакиеве ДНР ранены при атаке ВСУ
В гипермаркете «Галактика» в городе Енакиеве в Донецкой народной республике (ДНР) два человека получили ранения из-за атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил замглавы администрации города Сергей Божик.
От удара в гипермаркете начался пожар. Раненые были сотрудниками организации.
13 августа глава республики Денис Пушилин сообщал, что в ДНР за день пострадали 17 мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, в результате атак беспилотников и подрыва на противопехотной мине.