Суд удовлетворил иск о ликвидации фонда «Городские проекты» Варламова и Каца

Минюст внес Варламова в свой реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента. Мещанский районный суд Москвы в августе 2025 г. заочно приговорил Варламова к восьми годам колонии и штрафу в размере более 99,5 млн руб. по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ. 21 октября 2025 г. его внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.