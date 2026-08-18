Суд удовлетворил иск о ликвидации фонда «Городские проекты» Варламова и Каца
Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил иск о ликвидации Фонда содействия развитию городов «Городские проекты» блогеров Ильи Варламова
Решение принято по административному иску Главного управления Минюста России по Москве.
Согласно материалам иска, в 2025 г. Минюст провел плановую документарную проверку деятельности фонда за период 2022–2024 гг. Проверяющие оценивали соответствие работы организации заявленным в учредительных документах целям и соблюдение требований российского законодательства. По итогам проверки были выявлены нарушения, которые стали основанием для обращения ведомства в суд.
22 июля стало известно о рассмотрении административного иска о ликвидации фонда.
Минюст внес Варламова в свой реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента. Мещанский районный суд Москвы в августе 2025 г. заочно приговорил Варламова к восьми годам колонии и штрафу в размере более 99,5 млн руб. по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ. 21 октября 2025 г. его внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
24 августа 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, блогера на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. 22 июля 2022 г. Минюст внес блогера в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.