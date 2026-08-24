Блогера Илью Ремесло перевели из Института Сербского в СИЗО

17 июля Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге. Ему вменяли ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Ранее Ремесло активно писал заявления в правоохранительные органы на представителей оппозиции. Однако 17 июля опубликовал в Telegram-канале пост, в котором резко высказывался о текущем положении дел, в том числе в контексте спецоперации.