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Блогера Илью Ремесло перевели из Института Сербского в СИЗО

Анна Суслова

Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков об армии, переведен из Института им. Сербского в СИЗО № 7, сообщил ТАСС.

«Илья Борисович возвращен в СИЗО № 7», – сказал адвокат блогера Сергей Бадамшин.

17 июля Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге. Ему вменяли ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Ранее Ремесло активно писал заявления в правоохранительные органы на представителей оппозиции. Однако 17 июля опубликовал в Telegram-канале пост, в котором резко высказывался о текущем положении дел, в том числе в контексте спецоперации.

После задержания Ремесло этапировали в Москву. Вечером того же дня Басманный районный суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября. Ремесло отбывал наказание в СИЗО № 7.

26 июля стало известно, что заключенный находится в Институте им. Сербского для проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы.

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