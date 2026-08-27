Двое россиян пропали без вести после схода селя в Тибете
Двое граждан России числятся пропавшими без вести после схода селя в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР.
По данным ведомства, еще троих россиян пока не удалось найти.
Информация поступила от китайских властей утром 27 августа. Россияне находились в уезде Гьиронг, где произошел сход селя.
Утром Центральное телевидение Китая сообщило о трех погибших и 558 пропавших без вести в результате схода селя. Среди пропавших 260 человек являются иностранными гражданами. Двое жителей уезда Ресуо спасены.
26 августа мощный поток воды обрушился в реку Бхоте-Коши в горной части Непала. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести ранее числились более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По данным телеканала Ratopati, погибли не менее 157 человек.
Советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев заявил, что не менее четырех россиян находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними утрачена.