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Двое россиян пропали без вести после схода селя в Тибете

Ксения Наумчик

Двое граждан России числятся пропавшими без вести после схода селя в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР.

По данным ведомства, еще троих россиян пока не удалось найти.

Информация поступила от китайских властей утром 27 августа. Россияне находились в уезде Гьиронг, где произошел сход селя.

Утром Центральное телевидение Китая сообщило о трех погибших и 558 пропавших без вести в результате схода селя. Среди пропавших 260 человек являются иностранными гражданами. Двое жителей уезда Ресуо спасены.

Разрушительное наводнение в Непале: кадры с места
В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив&nbsp;дома, дороги, мосты и электростанции.
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В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. / Niranjan Shrestha / AP

26 августа мощный поток воды обрушился в реку Бхоте-Коши в горной части Непала. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести ранее числились более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По данным телеканала Ratopati, погибли не менее 157 человек.

Советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев заявил, что не менее четырех россиян находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними утрачена.

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