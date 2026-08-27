При ударе ВСУ у пункта пропуска в ЛНР пострадала 14-летняя девочка

26 августа Пасечник сообщал о гибели девяти человек при ударе по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов». В автобусе, двигавшемся по дороге Золотое – Первомайск, находились 15 пассажиров. Глава ЛНР утверждал, что удар был нанесен прицельно. Позднее Следственный комитет РФ возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте.