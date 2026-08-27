При ударе ВСУ у пункта пропуска в ЛНР пострадала 14-летняя девочка
14-летняя девочка получила осколочные ранения при атаке ВСУ в районе пункта пропуска «Должанский – Новошахтинск» в ЛНР. Об этом в своем канале в Max сообщил глава республики Леонид Пасечник.
По его данным, украинские военные атаковали автомобили и микроавтобус в районе пункта пропуска. Кроме того, на участке дороги Ребриково – Ровеньки в результате ударов пострадали трое водителей грузовиков.
«Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь», – сообщил Пасечник.
Всего за сутки, по данным главы ЛНР, атакам подверглись 14 муниципалитетов республики. Повреждения получили автомобили, а также объекты гражданской, коммунальной и коммерческой инфраструктуры. После падения обломков в нескольких местах возникли пожары на открытой местности.
Пасечник также сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией ЛНР около 150 воздушных целей. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия атак, следователи регионального управления СК фиксируют повреждения.
26 августа Пасечник сообщал о гибели девяти человек при ударе по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов». В автобусе, двигавшемся по дороге Золотое – Первомайск, находились 15 пассажиров. Глава ЛНР утверждал, что удар был нанесен прицельно. Позднее Следственный комитет РФ возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте.