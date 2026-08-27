Число погибших при пожаре на Амурском ГХК возросло до 15

Все погибшие были сотрудниками подрядных организаций. Сейчас в медучреждениях остаются 39 человек. Еще девять человек доставили спецбортом санитарной авиации в Москву для прохождения лечения в федеральных медцентрах. Амурский ГХК принял решение о дополнительных выплатах семьям погибших и госпитализированным пострадавшим.