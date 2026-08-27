Число погибших при пожаре на Амурском ГХК возросло до 15

Число погибших при пожаре на Амурском ГХК возросло до 15Большинство – иностранные граждане
Количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комбинате (АГХК) возросло до 15, сообщили в представительстве завода.
«Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан», – говорится в сообщении.
Все погибшие были сотрудниками подрядных организаций. Сейчас в медучреждениях остаются 39 человек. Еще девять человек доставили спецбортом санитарной авиации в Москву для прохождения лечения в федеральных медцентрах. Амурский ГХК принял решение о дополнительных выплатах семьям погибших и госпитализированным пострадавшим.
Пожар на строящемся Амурском газохимическом комплексе начался 25 августа. Изначально было известно об одном погибшем гражданине Китая, позже их число возросло. Амурский ГХК сообщил, что возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза – это промышленная установка, где сырье нагревают до высоких температур без доступа кислорода, чтобы получить другие химические продукты. Возгорание потушили 26 августа.