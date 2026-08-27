Шесть человек пострадали при атаке дрона на пекарню и магазин в Курской области
Шесть человек получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на здание с пекарней и магазином в слободе Белой Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его данным, в момент удара в здании находились люди. Пострадали пять женщин и один мужчина. У четырех женщин диагностированы травмы головы, еще одна получила осколочные ранения обоих бедер. У мужчины – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
«Всех раненых доставили в больницу, им оказана медицинская помощь. Будем перевозить их в Курск», – сообщил Хинштейн.
До этого губернатор сообщал, что с 09:00 26 августа до 09:00 27 августа над Курской областью сбили 165 беспилотников различных типов. По отселенным районам региона 49 раз применялась артиллерия, еще 12 атак были совершены с использованием беспилотников со взрывными устройствами.
За этот период, по данным Хинштейна, пострадали четыре человека. На дороге в Рыльском районе была ранена женщина, в слободе Белой Беловского района – двое мужчин и женщина. В Курчатовском районе из-за падения обломков повреждена линия электропередачи. Кроме того, в поселке Хомутовка повреждения получили четыре грузовика и фасад здания мастерской.