Шесть человек пострадали при атаке дрона на пекарню и магазин в Курской области

За этот период, по данным Хинштейна, пострадали четыре человека. На дороге в Рыльском районе была ранена женщина, в слободе Белой Беловского района – двое мужчин и женщина. В Курчатовском районе из-за падения обломков повреждена линия электропередачи. Кроме того, в поселке Хомутовка повреждения получили четыре грузовика и фасад здания мастерской.