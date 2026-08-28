Арестовича заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

17 июля Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арестовича. По версии следствия, 17 марта 2022 г. он разместил на своих страницах в Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , а также на YouTube видеообращение, в котором призвал к уничтожению железнодорожной инфраструктуры, используемой для перемещения и снабжения российских войск. Кроме того, следствие считает, что 8 апреля 2022 г. Арестович опубликовал в Telegram и Facebook сведения о якобы нанесенном российскими военными ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске.