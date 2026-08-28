Арестовича заочно приговорили к 11 годам лишения свободы
Второй западный окружной военный суд заочно вынес приговор бывшему внештатному советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу, назначив ему 11 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Суд признал Арестовича виновным по ч. 2 ст. 205.2 (призывы к террористической деятельности) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).
Как постановил суд, первые три года наказания виновный должен провести в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на четыре года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.
Уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого. Следствие приняло меры для его розыска и экстрадиции. Арестович находится за пределами России и объявлен в международный розыск.
17 июля Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арестовича. По версии следствия, 17 марта 2022 г. он разместил на своих страницах в Facebook и Instagram
В октябре 2025 г. Арестович был переобъявлен в розыск в России. В феврале 2024 г. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.