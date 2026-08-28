Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,889+0,59%UTAR8,28-1,78%VEON-RX58,5-0,51%IMOEX2 105,64+0,58%RTSI774,9+1%RGBI113,42+0,07%RGBITR769,28+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Арестовича заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

Ксения Наумчик

Второй западный окружной военный суд заочно вынес приговор бывшему внештатному советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу, назначив ему 11 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Суд признал Арестовича виновным по ч. 2 ст. 205.2 (призывы к террористической деятельности) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).

Как постановил суд, первые три года наказания виновный должен провести в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на четыре года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.

Уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимого. Следствие приняло меры для его розыска и экстрадиции. Арестович находится за пределами России и объявлен в международный розыск.

17 июля Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арестовича. По версии следствия, 17 марта 2022 г. он разместил на своих страницах в Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также на YouTube видеообращение, в котором призвал к уничтожению железнодорожной инфраструктуры, используемой для перемещения и снабжения российских войск. Кроме того, следствие считает, что 8 апреля 2022 г. Арестович опубликовал в Telegram и Facebook сведения о якобы нанесенном российскими военными ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

В октябре 2025 г. Арестович был переобъявлен в розыск в России. В феврале 2024 г. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте